التموين: ضخ 65 ألف طن سكر شهريًا لأصحاب البطاقات بـ12.6 جنيه للكيلو - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ، وكذلك طرح السكر على بطاقات التموين ضمن العديد من السلع الأساسية.

ويتم توفير أكثر من 65 ألف طن سكر شهريًا لأصحاب البطاقات التموينية بسعر الكيلو 12.5 جنيه، بجانب طرح السكر الحر بمنافذ الشركات التابعة بسعر 27 جنيها.

واستقبلت مصر 170 ألف طن سكر خام مستورد تعاقدت عليها مؤخراً، وتتضمن 150 ألف طن بمصانع التكرير في الحوامدية لإنتاج السكر الأبيض، والكمية الأخري 20 ألف طن يتم تكريرها بمصنعي جرجا وقوص التابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وتستعد وزارة التموين، إلى إنتاج السكر المحلى من القصب، اعتبارًا من شهر يناير 2024 وإنتاج السكر من البنجر شهر فبراير المقبل.

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلنت عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من أي منشأ، أو 50 ألف طن سكر أبيض مستورد مكرر معبأ من أي منشأ، صالح للاستهلاك الآدمي لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية، وفترة الوصول من 1 يناير حتى 15 يناير 2024 أو من 16 إلى 30 يناير 2024 أو من 1 إلى 15 فبراير 2024 رغبة البائع ، على أن يكون تقديم العروض الفنية والمالية يوم 25 نوفمبر 2023.