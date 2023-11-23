اليوم.. محاكمة 7 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل والده وآخر ببولاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الخميس، جلسة محاكمة 7 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل والده وآخر بمنطقة بولاق الدكرور.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 10099 لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور، أن "محمد . ص"، سائق 21 سنة، و "عمرو . ع"، طالب، 18 سنة، و "صالح . أ"، عامل، 20 سنة، و "أحمد . م"، عامل، 19 سنة، و "أحمد. س"، عامل، 19 سنة، و "محمد . م"، 27 سنة هارب، و "محمد . أ"، عامل، 21 سنة، أن في يوم 13 مايو من العام الماضي، المتهمين من الأول وحتى السادس وآخرين مجهولين، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف وأستخدموهم ضد المجني عليهم "تامر . ك"، ووالده "كمال . ع" و"محمد . ح" بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق أذى مادي بهم.

وتابعت التحقيقات أنه كان من شأن ذلك الفعل القاء الرعب في أنفسهم وتكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، حال وأحرزهم لأسلحة نارية وبيضاء ومفرقعات لاحقة الوصف، على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين قتلوا المجني عليه الأول "تامر . ك" عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله إثر خلاف استقر بينهم، وفي سبيل الوصول لغايتهم أعدوا أسلحة نارية "بيضاء ومفرقعات"، وتوجهوا إلى مكان الواقعة حيثما أيقنوا تواجده به، وما إن ظفروا به حتى أطلقوا صوبه وابلا من الأعيرة النارية قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا ما قد أحل به من إصابات التي أودت بحياته، على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين شرعوا في قتل المجني عليهما "كمال . ع"، و" محمد. ح" عمداً على أثر خلاف سابق استقر فيما بينهم والمجني عليه الأول، وما أن ظفروا بهم حتى أطلقوا صوبهم اعيرة ناريه فأحدثوا إصابتهم قاصدين إزهاق روحهم، إلا أنه قد أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج اللازم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحين نارين غير مششخنين "بندقيتين خرطوش" على النحو المبين بالتحقيقات، حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخن "مسدس" على النحو المبين بالتحقيقات.