ترند اليوم| تفاصيل الهدنة في غزة.. وتسريب الغاز

محمد اسماعيل - القاهرة - تصدرت عدة موضوعات ترند مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الـ 24 ساعة الماضي.

الهدنة

علق الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، على الإعلان عن التوصل لاتفاق هدنة إنسانية ووقف إطلاق نار مؤقت لمدة 4 أيام في قطاع غزة.

الصحة العالمية تعلق على "هدنة غزة": نحتاج وقفًا دائمًا لإطلاق النار

كشف اللواء سمير فرج، الخبير والمفكر الاستراتيجي، تفاصيل الهدنة بين فلسطين وإسرائيل؛ لوقف القتال في قطاع غزة.

خبير عسكري: هدنة غزة هزيمة لنتنياهو وستفقد الحكومة الإسرائيلية شعبيتها

تم التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس لإطلاق سراح 50 أسير ووقف القتال للسماح بدخول الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ما هي تفاصيل الهدنة في غزة وما الذي سيحدث خلال سريانها؟

تسرب غاز

كشفت تحريات وفحص الأجهزة الأمنية بالجيزة، تفاصيل حالة الذعر التي أصابت موظفين بالقرية الذكية عقب انبعاث رائحة غريبة بأنحاء المكان، ما نتج عنه إخلاء بعض الموظفين منها.

رائحة غريبة تثير ذعر أهالي القرية الذكية.. والأمن يكشف السبب

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استجابة هيئة الإسعاف لبلاغ عن تسرب غاز، ظهر اليوم الأربعاء، داخل القرية الذكية، طريق "القاهرة - الإسكندرية"، الصحراوي المنطقة الصناعية - أبو رواش، بمحافظة الجيزة.

بيان عاجل من الصحة بشأن "تسرب غاز" في القرية الذكية

كشف مصدر أمني مسؤول حقيقة تسرب غاز داخل القرية الذكية بكرداسة اليوم الأربعاء.

رائحة كريهة أشبه بالغاز.. ماذا يحدث داخل القرية الذكية؟

صلاح رمزي

رحل عن عالمنا المنتج صلاح رمزي، صباح اليوم بعد ما يقرب من العام ونصف قضاها في غيبوبة، داخل إحدى المستشفيات.

فقد النطق والحركة وقضى 15 شهر في غيبوبة.. معلومات عن المنتج الراحل صلاح رمزي

شيعت منذ قليل جنازة صلاح رمزي شقيق الفنان شريف رمزي، والمنتجة شهد رمزي من مسجد الشرطة، عقب صلاة الظهر.

بالصور.. شريف رمزي يشيع جثمان شقيقه من مسجد الشرطة

نعت الفنانة ليلى زاهر، صلاح رمزي نجل المنتج محمد حسن رمزي، الذي رحل صباح اليوم الأربعاء بعد صراع مع المرض.

“ربنا يصبر أهله".. ليلى زاهر تنعى صلاح رمزي بهذه الكلمات

وصل منذ قليل، جثمان شقيق الفنان شريف رمزي، إلى مسجد الشرطة بـ الشيخ زايد، استعدادًا لبدء صلاة الجنازة عليه، عقب صلاة الظهر مباشرةً.

أشرف زكي وريهام عبدالغفور أول حضور جنازة صلاح رمزي (صور)