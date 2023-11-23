رئيس "حماية المستهلك" يبحث تعزيز التعاون مع الغرفة التجارية بالجيزة لتحقيق الانضباط بالأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ

بحث رئيس جهاز حماية المستهلك إبراهيم السجيني مع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة المهندس أسامة الشاهد وعضو مجلس ادارة الغرفة بالجيزة أحمد جابر؛ سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المرحلة القادمة لتحقيق الانضباط في الأسواق.

وذكر جهاز حماية المستهلك - في بيان له، أنه تم خلال اللقاء استعراض أهمية دور الجهاز في هذه الفترة ودوره في ضبط الأسواق.

من جانبه أكد رئيس الجهاز إبراهيم السجيني ضرورة أن يكون هناك وعي للتجار بالقانون، وقال إن تحقيق الإنضباط في السوق هو خطة عمل الجهاز في الفترة الحالية.

من جانبه وأعرب رئيس الغرفة التجارية بالجيزة الشاهد عن تطلعه إلى التعاون والتنسيق المشترك مع جهاز حماية المستهلك، مُشيدا بالدور الحيوي والمهم الذي يقوم به الجهاز.

وأضاف أن الغرفة ستعمل مع الجهاز على الالتزام بالقانون وتوعية التجار لتحقيق الانضباط في الأسواق، مُثمناً دور الجهاز في التوعية والحملات الرقابية التي يشنها الجهاز في الأسواق.