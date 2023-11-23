تنويه مهم من الأرصاد بشأن ارتداء الملابس الشتوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الفترة الحالية تشهد أجواءً مستقرة، بعد موجة من عدم الاستقرار، وبدأت درجات الحرارة ترتفع بشكل تدريجي.

وأضاف القياتي" لـ"الخليج 365"، في تصريحات خاصة، أنه يجب خلال الفترة الحالية ارتداء ملابس شتوية خلال الفترات الليل؛ لوجود فارق بين درجات الحرارة العظمى التي يتم تسجيلها خلال ساعات النهار، ودرجات الحرارة الصغرى خلال ساعات الليل، وأصبح هذا الفارق كبير بـ 10 درجات على القاهرة، و 15 درجة مئوية فرق بمحافظات شمال وجنوب الصعيد.

وأوضح عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه يوجد نشاط للرياح الجنوبية الغربية بالعديد من مناطق الجمهورية، ويؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة، سواء على القاهرة ومحافظات الدلتا، والوجه البحري، ومدن القناة، وبعض محافظات شمال الصعيد، ويكون مستمر ليوم السبت فقط.

وأشار إلى أن، مصادر الكتل الهوائية تتغير يوم الأحد، والسواحل الشمالية ستتأثر بامتداد لمنخفض جوي بطبقات الجو العليا، يؤدي إلى سقوط أمطار من خفيفة ومتوسطة ببعض الأحيان وتستمر على السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري على مدار يومي الأحد والإثنين والثلاثاء، وباقي مناطق الجمهورية يكون هناك استقرار تام بالأحوال الجوية.