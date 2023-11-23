شكرا لقرائتكم خبر عن حاكمة نيويورك تستبعد شبهة الإرهاب في انفجار سيارة على الحدود مع كندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استبعدت حاكمة نيويورك كاثي هوتشول، شبهة الإرهاب في انفجار الحدود مع كندا، وأكدت عدم وجود مؤشرات على وقوع هجوم إرهابي بعد انفجار سيارة على الحدود بين الولايات المتحدة وكندا.

وأضافت في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "لا يوجد ما يشير إلى تورط إرهابيين في الحادث الذي وقع على جسر رينبو في شلالات نياجرا في هذا الوقت".

وقالت هوتشول للصحفيين يوم الأربعاء: "لسنا على علم بأي تهديدات لهذه المنطقة"، مشيرة إلى استمرار التحقيقات.

وأوضحت أنه "مشهد كبير، وسيستغرق الكثير من الوقت لنكون قادرين على تجميع القصة الحقيقية".

انفجار سيارة وإغلاق الحدود

وقال مسؤولون أمريكيون وكنديون إن سيارة انفجرت يوم الأربعاء، عند معبر رينبو بريدج الحدودي بين الولايات المتحدة وكندا، بالقرب من شلالات نياجرا، ما دفع السلطات إلى إغلاق جميع المعابر الحدودية الأربعة بين غرب نيويورك وكندا.

وجرت تعبئة قوة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب في مكتب التحقيقات الاتحادي للتحقيق في الحادث، وفقًا لحاكمة ولاية نيويورك كاتي هوتشول.

وذكرت مصادر أن شخصين كانا في السيارة قُتلا في الانفجار، وأصيب أحد مسؤولي دورية الحدود.