شكرا لقرائتكم خبر عن بيونج يانج تعتزم نشر المزيد من الأسلحة على الحدود بين الكوريتين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت كوريا الشمالية أنها سترسل قوات مسلحة أقوى وأسلحة جديدة إلى الحدود مع كوريا الجنوبية، بعد أن علقت سول بندًا من اتفاق عسكري أبرم عام 2018 بين الكوريتين احتجاجًا على إطلاق بيونج يانج قمرًا صناعيًا للتجسس.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الشمالية في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية، إنها ستستأنف جميع التدابير العسكرية التي أوقفتها بموجب الاتفاق الذي يهدف إلى تهدئة التوتر بين الكوريتين.

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استئناف أنشطة الاستطلاع والمراقبة

وعلقت كوريا الجنوبية يوم الأربعاء، جزءًا من اتفاقية 2018 لخفض التوتر العسكري بين الكوريتين، ردًا على إطلاق كوريا الشمالية قمرًا اصطناعيًا للاستطلاع.

وبموجب الاقتراح الذي جرت الموافقة عليه في اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء هان دوك-سو، ستستأنف سول أنشطة الاستطلاع والمراقبة حول الحدود بين الكوريتين، وفقًا لوكالة يونهاب للأنباء.

وصدق الرئيس يون سيوك-يول، الذي يزور بريطانيا حاليًا، على الاقتراح إلكترونيًا لاحقًا.