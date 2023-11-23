خارجية قطر: المحادثات حول الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة في غزة مستمرة وتسير بشكل إيجابي

أعلن المتحدّث الرّسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد بن محمد الأنصاري، أنّ "المحادثات الّتي تجريها كلّ من قطر ومصر حول تفاصيل الخطّة التّنفيذيّة لاتفاق الهدنة الإنسانيّة في غزة، بين إسرائيل و"حركة المقاومة الإسلاميّة (حماس)" مستمرّة، وتسير بشكل إيجابي".
وأكّد، في تصريح إلى "وكالة الأنباء القطريّة- قنا"، أنّ "الإعلان عن موعد بدء سريان اتفاق الهدنة الّتي جرى التّوصّل إليه، سيكون خلال السّاعات المقبلة"، مشيرًا إلى أنّ "العمل مستمرّ مع الجانبين وشركائنا في مصر الشّقيقة والولايات المتحدة الأميركية، لضمان سرعة البدء بالهدنة، وتوفير ما يلزم لضمان التزام المعنيّين بالاتفاق".
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