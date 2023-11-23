خارجية قطر: المحادثات حول الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة في غزة مستمرة وتسير بشكل إيجابي

أعلن المتحدّث الرّسمي باسم وزارة الخارجية ال​قطر​ية، ماجد بن محمد الأنصاري، أنّ "المحادثات الّتي تجريها كلّ من قطر و​مصر​ حول تفاصيل الخطّة التّنفيذيّة لاتفاق الهدنة الإنسانيّة في ​غزة​، بين ​إسرائيل​ و"حركة المقاومة الإسلاميّة (​حماس​)" مستمرّة، وتسير بشكل إيجابي".

وأكّد، في تصريح إلى "وكالة الأنباء القطريّة- قنا"، أنّ "الإعلان عن موعد بدء سريان اتفاق الهدنة الّتي جرى التّوصّل إليه، سيكون خلال السّاعات المقبلة"، مشيرًا إلى أنّ "العمل مستمرّ مع الجانبين وشركائنا في مصر الشّقيقة و​الولايات المتحدة الأميركية​، لضمان سرعة البدء بالهدنة، وتوفير ما يلزم لضمان التزام المعنيّين بالاتفاق".