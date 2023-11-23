كاميرون حث جميع الجهات على ضمان تنفيذ اتفاق الهدنة بالكامل: لإطلاق سراح جميع الأسرى فورًا

رحّب وزير الخارجيّة البريطانيّة ديفيد كاميرون، باتفاق الهدنة المعلَن بين إسرائيل وحركة "حماس"، مشيرًا إلى أنّ "هذا الاتفاق لإطلاق سراح بعض الأسرى المحتجزين في غزة، هو خطوة أساسيّة".
وأكّد في بيان، أنّ "هذا التّوقّف في القتال هو فرصة لضمان وصول كميّات أكبر بكثير من الغذاء والوقود وغيرها من المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة". وحثّ جميع الجهات على "ضمان تنفيذ الاتفاق بالكامل"، مشدّدًا على "أنّنا نريد أن نرى إطلاق سراح جميع الأسرى على الفور، ولمّ شمل العائلات المتضرّرة من أهوال الهجوم الإرهابي الّذي وقع في 7 تشرين الأوّل".
كما ترأس كاميرون أمس اجتماعًا في لندن، مع نظرائه من "دول عربيّة ومسلمة"، لبحث التعاون في مواجهة الأزمة، بحسب الخارجيّة. وتركّزت النّقاشات على كيفيّة "إطلاق سراح جميع الأسرى، وزيادة حجم المساعدات الإنسانيّة لغزة، وإيجاد حلّ سياسي طويل الأمد للأزمة".
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