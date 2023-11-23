مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين بقصف إسرائيلي على المنازل في النصيرات ومخيم جباليا وخان يونس

أفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"مقتل المصوّر الصّحفي محمد معين عياش، برفقة عدد من أفراد عائلته، نتيجة قصف جوّي إسرائيلي لمنزله في النصيرات في قطاع غزة".
ولفتت إلى أنّ "طائرات الجيش الإسرائيلي شنّت أيضًا غارات عنيفة على منازل المواطنين في مخيم النصيرات، ما أدّى لمقتل وإصابة عشرات المواطنين"، مشيرةً إلى "مقتل وإصابة عشرات المواطنين، في غارات إسرائيليّة استهدفت عددًا من منازل المواطنين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة".
وأكّدت "وفا"، "استمرار الغارات العنيفة في المناطق الشّرقيّة من مدينة خان يونس منذ مساء أمس، كان آخرها استهداف ثلاثة منازل في بني سهيلا شرقًا، وتمّ نقل ضحيّة وطفلة مصابة إلى مستشفى ناصر"، مبيّنةً أنّ "الغارات الإسرائيليّة أعاقت حركة سيّارات الإسعاف والدفاع المدني، ما أبقى عشرات المواطنين من الضّحايا تحت الرّكام".
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