توقيع خطة بين الأمم المتحدة وحكومة الكونغو لانسحاب قوة حفظ السلام من البلاد

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو)، أنّها وقّعت مع الحكومة خطّة لانسحاب "سريع وتدريجي ومنظّم ومسؤول" لقوّتها من البلاد، من دون أن تقدّم تفاصيل عن الجدول الزّمني لذلك.
وتتضمّن المذكّرة خطّةً وجدولًا زمنيًّا للانسحاب، لكن البعثة لم تقدّم تفاصيل عن الموعد الزّمني، واكتفت بالقول إنّ الخطّة ستُنفّذ على ثلاث مراحل.
وينتشر نحو 14 ألف جندي من قوّة حفظ السّلام في الكونغو، منذ نحو 25 عامًا، بميزانية سنويّة تبلغ نحو مليار دولار. وفي السّنوات الأخيرة، ازدادت عدم شعبيّة البعثة، وتعرَّض أفرادها لهجمات منتظمة، إذ يُنظر إليهم على أنّهم غير فعّالين في مواجهة عنف الجماعات المسلّحة.
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