حكومة النروج اقترحت تخصيص 40 مليون يورو إضافية لمساعدة الفلسطينيين في غزة

كشف رئيس الوزراء النّروجي يوناس غار ستور، أنّ بلاده تقترح تخصيص مبلغ 40 مليون يورو إضافيّة، لصالح السكان الفلسطينيّين المتضرّرين من الحرب الإسرائيليّة على قطاع ​غزة​، منذ السّابع من تشرين الأوّل الماضي.

وشدّد، في تصريح إلى وكالة "فرانس برس"، على أنّ الحرب في غزة تتسبّب بمعاناة لا توصف للمدنيّين كلّ يوم"، مؤكّدًا أنّ "الحاجة إلى المساعدات الطّارئة أمر بالغ الأهميّة".

وستُخصَّص 340,5 مليون كرونة من أصل الـ470,5 مليون كرونة (40 مليون يورو) الّتي تقترح الحكومة دفعها، والّتي لم يوافق عليها برلمان ​النروج​ بعد، للمساعدات الإنسانيّة والمساعدات الطّارئة لغزة، و30 مليونًا للأمن الغذائي في القطاع. ويُشكّل مبلغ الـ100 مليون كرونة المتبقّي، زيادة في مساعدات الميزانيّة للسّلطة الفلسطينيّة الّتي تحكم الضفة الغربية، ولكنّها تواصل دفع رواتب الموظّفين الحكوميّين في قطاع غزة.