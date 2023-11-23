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أمريكا تعلن إسقاط مُسيرات "حوثية" في البحر الأحمر

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة المركزية عبر منصة "إكس": "في صباح يوم الخميس، أسقطت السفينة الأمريكية يو إس إس توماس هودنر عدة طائرات بدون طيار انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وأضافت: "تم إسقاط الطائرات بدون طيار بينما كانت السفينة الحربية الأمريكية تقوم بدورية في البحر الأحمر".


وتابعت: "لم تتعرض السفينة وطاقمها لأي ضرر أو إصابة".

وفي وقت سابق، نشرت جماعة "أنصار الله" الحوثية صورا ومشاهد لعملية احتجاز سفينة "غالاكسي ليدر" المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر، وذلك ردا على الهجوم الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة.

وأعلن قائد قوات البحرية اليمنية اللواء محمد فضل عبد النبي، أن القوات البحرية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد سفن ومصالح إسرائيل حتى يتوقف استهداف غزة.

وأشار إلى أنه سيتم استهداف السفن التي ترفع العلم الإسرائيلي أو تلك التي تديرها شركات إسرائيلية أو يملكها أشخاص إسرائيليون، مهيبا بكافة السفن العابرة في البحر الأحمر ألا تبحر بالقرب من السفن الإسرائيلية وعدم إطفاء أجهزة التعارف.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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