انت الان تتابع خبر تزايد أمراض الجهاز التنفسي لدى الأطفال بالصين.. ما موقف الصحة العالمية؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المنظمة في بيان نشرته على منصة "إكس" إنها "أرسلت طلبا رسميا إلى الصين للحصول على معلومات مفصلة عن تزايد أمراض الجهاز التنفسي وتفشي التهابات رئوية بين الأطفال"، داعية إلى "خطوات لتقليل خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي".وقالت المنظمة إنها تسعى للحصول على معلومات إضافية عن هذه الإصابات.

وأوصت السكان في الصين "باتباع التدابير اللازمة للحد من مخاطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي".

وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الصينية أرجعت هذه الزيادة في أمراض الجهاز التنفّسي إلى رفع القيود المرتبطة بكوفيد-19 وانتشار مسببات الأمراض المعروفة.

وتابع البيان أن "منظمة الصحة العالمية طلبت في 22 نوفمبر معلومات وبائية وسريرية إضافية، بالإضافة إلى النتائج المخبرية حول حالات تفشّي المرض المبلغ عنها بين الأطفال".

وأكدت متحدثة باسم المنظمة لوكالة فرانس برس صحة البيان.

وأتى بيان المنظمة الصحية بعدما سجل في شمال الصين ارتفاع ملحوظ في أعداد الأطفال المصابين بأمراض تنفسية والتهابات رئوية.