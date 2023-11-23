انت الان تتابع خبر "متحولة جنسياً" تتوج بمسابقة ملكة جمال بنغلاديش والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وحصلت سوكال، البالغة من العمر 24 عاما، والتي يعني اسمها "الفجر" باللغة البنغالية، على المركز الثاني هذا الشهر في مسابقة ملكة جمال إيفرجرين بنغلاديش 2023. وتنحدر المتحولة من عائلة مسلمة تقطن في قرية ريفية تقع على بعد 60 كيلومترا شرق العاصمة دكا، وتقول إنه تم استجوابها بسبب اسمها عند تقدمها بطلب للمشاركة في مسابقة الجمال، التي كانت مفتوحة للنساء فقط.



وأشارت إلى أنه بعد إقناعهم بهويتها، اتصلوا بها لإجراء الاختبار، مؤكدة على أن "الفوز بجائزة ملكة جمال إيفرجرين بنغلاديش هو شهادة على أنني امرأة. وبفضل المسابقة، قدّر الناس جمالي أخيرا". وأشارت إلى أنه بعد إقناعهم بهويتها، اتصلوا بها لإجراء الاختبار، مؤكدة على أن "الفوز بجائزة ملكة جمال إيفرجرين بنغلاديش هو شهادة على أنني امرأة. وبفضل المسابقة، قدّر الناس جمالي أخيرا". وفي حين تُعرف سوكال بأنها امرأة متحولة جنسيا، فإن الكثيرين في بنغلاديش يعرفونها على أنها "هجرة"، وهو مصطلح جنوب آسيوي يشير إلى "الجنس الثالث". ومن بين سكان بنغلادش البالغ عددهم 170 مليون نسمة، هناك ما يقدر بنحو 1.5 مليون شخص من المتحولين جنسيا، لكنهم يواجهون التمييز والعنف منذ فترة طويلة.