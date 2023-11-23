ترودو يتحدث عن «وضع خطير للغاية» إثر انفجار على الحدود الكندية الأمريكية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم (الأربعاء)، أن انفجار سيارة على الحدود بين كندا والولايات المتحدة قرب شلالات نياغارا يشكل «وضعا خطيرا للغاية».وقال ترودو أمام مجلس العموم: «من الواضح أنه وضع خطير للغاية قرب شلالات نياغارا. لقد انفجرت سيارة عند معبر جسر رينبو»، مضيفاً: «لا تزال هناك أسئلة كثيرة ونحاول الحصول على أجوبة في أسرع وقت ممكن».

وقالت قناة «فوكس نيوز»، في وقت سابق اليوم، نقلاً عن مصادر لم تسمها، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق في انفجار سيارة عند معبر «رينبو بريدج» الحدودي بين الولايات المتحدة وكندا بالقرب من شلالات نياغارا، باعتباره محاولة «لهجوم إرهابي». وذكرت القناة أن شخصين كانا في السيارة لقيا حتفهما وأصيب أحد مسؤولي دورية الحدود. وقال مكتب بوفالو الميداني التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان على موقع «إكس» إنه يجري التحقيق في انفجار سيارة عند الجسر.

واغلقت جميع المعابر الحدودية الدولية الأربعة في غرب نيويورك، اليوم، بسبب الحادث، وفقا لوسائل الإعلام المحلية. ولم يتسن لوكالة «رويترز» تأكيد التقرير على الفور. وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول إن السلطات في ولاية نيويورك «تراقب عن كثب» الحادث الذي وقع على الجسر وإن وكالات الولاية كانت في الموقع.