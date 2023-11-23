كوريا الشمالية تعلّق اتفاقاً مع الجنوبية وتنشر قواتها على الحدود

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت كوريا الشمالية تعليق الاتفاق الذي أبرمته مع كوريا الجنوبية عام 2018 بهدف خفض التوتر العسكري، وفق ما أوردت وكالة يونهاب، بعدما علَّق الجنوب الاتفاق جزئياً في وقت سابق أمس.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الشمالية، في بيان: «سنعود عن الإجراءات العسكرية المتخذة لمنع التوترات والاشتباكات العسكرية في جميع الخليج 365 البرية والبحرية والجوية، وسننشر قوات مسلحة قوية ومعدات عسكرية متقدمة في الخليج 365 الحدودية».

وأعلنت كوريا الجنوبية، أمس، أنها ستعزز على الفور المراقبة العسكرية على امتداد الحدود الشديدة التحصين مع كوريا الشمالية، احتجاجاً على إطلاق بيونغيانغ قمراً صناعياً للتجسس.