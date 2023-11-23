رابطة العالم الإسلامي ترحب باتفاق الهدنة الإنسانية في غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رحبت رابطة العالم الإسلامي باتفاق الهدنة الإنسانية في غزة الذي جرى التوصل إليه يوم أمس الأربعاء.

وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، ثمَّنت الجهود الدولية المبذولة، ولا سيما القطرية والمصرية والأمريكية التي أثمرت عن الاتفاق.

وجددت الرابطة دعواتها، لوقف شامل ودائم للعمليات العسكرية، وإيقاف الدمار ونزيف الدماء، وتوفير الحماية للمدنيين، وإتاحة المجال لإيصال المساعدات الإنسانية للمنكوبين.