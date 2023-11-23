"النشرة": غارة إسرائيلية على وادي العليق عند أطراف بلدتَي البستان ويارين

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في الجنوب، بأنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي نفّذ غارةً جويّةً على منطقة وادي العليق، الواقعة على أطراف بلدتَي البستان ويارين".

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