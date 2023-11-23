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احتفلت الجالية اللّبنانيّة في العاصمة الكنديّة أوتاوا، بعيد العلم والاستقلال الثّمانين وبشهر التّراث اللّبناني في كندا، بدعوة من السّفير اللّبناني فادي زيادة والنّائبة في البرلمان الكندي لينا متلج دياب، في حضور نوّاب كنديّين، رجال دين، أبناء الجاليّة اللّبنانيّة، أحزاب وجمعيّات ووسائل إعلاميّة.
كما رُفع العلم اللّبناني في باحة البرلمان في أوتاوا، وأُلقيت كلمات بالمناسبة أشادت بالدّور الاغترابي في الخارج في دعم لبنان وأبنائه.
كانت هذه تفاصيل خبر رفع العلم اللبناني في باحة البرلمان في أوتاوا احتفالًا بعيد الاستقلال وشهر التراث اللبناني في كندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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