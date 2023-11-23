"النشرة": حذر شديد في القطاع الشرقي جنوبًا وسط تحليق متواصل لطيران الاستطلاع الإسرائيلي

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، بأنّ "حال من التّرقّب والحذر الشّديدَين يخيّم على القطاع الشّرقي من جنوب لبنان، بعد يوم طويل وعنيف من القصف الصّاروخي والمدفعي المتبادل بين "حزب الله" والقوّات الإسرائيليّة، الّتي جدّدت قصفها لسهل المجيدية وتلال حلتا وشانوح وأطراف كفرشوبا وكفرحمام ومزارع شبعا والعرقوب وحاصبيا وصولًا حتّى أجواء البقاع الغربي وإقليم التّفاح".

وأشار إلى أنّ "طائرات الاستطلاع الإسرائيليّة نوع "ام كا" حلّقت بشكل متواصل طوال اللّيل الفائت وحتّى السّاعة، على علو متوسّط فوق مزارع شبعا العرقوب وحاصبيا وصولًا حتّى تلال عرمتى والاحمدية".