انت الان تتابع خبر بغداد تعلن أسماء الفائزين بالتعيين بصفة عقد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر اعلام المحافظة، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "أسماء الفائزين بالتعيين بصفة عقد ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، للقناة الخاصة أقليات للاختصاصات المبينة، تم الإعلان عنها في القوائم أدناه".ودعت المحافظة، جميع الأسماء المُعلنة إلى "مراجعة ديوانها الكائن في منطقة الصالحية، بدءاً من يوم الأحد الموافق 26 / 11 / 2023، ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 30 / 11 / 2023، لغرض إكمال اجراءات التعاقد، مستصحبين معهم المستمسكات التالية، وبخلافه يعتبر المتقدم منسحباً من التنافس".

- تأييد أو وثيقة تخرج حديثة معنونة إلى محافظة بغداد، مرفق معها رمز (qrcode) الخاص بنظام صحة صدور الوثائق المؤمنة.

- المستمسكات الثبوتية للزوج والزوجة والأطفال.

- صور عدد (6).

القوائم ادناه: ـ