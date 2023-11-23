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العثور على مقبرة جماعية في الموصل.. تضم رفات 75 شخصاً

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بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس المؤسسة عبد الاله النائلي إنَّ دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية التابعة إلى المؤسسة شكلت فريقاً مشتركاً مع دائرة الطب العدلي في وزارة الصحة وباشراف من اللجنة الدولية لشؤون المفقودين من اجل تنفيذ عملية فتح وتنقيب مقبرة جماعية في منطقة الزغروتية بناحية حمام العليل في الموصل لضحايا تم اعدامهم من قبل عصابات "داعش" الإرهابية، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.

واشار إلى أنَّ المقبرة مكونة من موقعين، وتضم رفات 75 شخصاً من الضحايا أغلبهم من القوات الامنية، فيما تم العثور على عشرات الأدلة التي تثبت ضلوع العصابات الارهابية في الجريمة من اجل عرضها على المجتمع الدولي كونها تمثل جريمة إبادة جماعية.

وأوضح النائلي أن الفريق ووفقاً للسياقات القانونية والفنية سلم جميع الرفات المرفوعة من المواقع المفتوحة إلى دائرة الطب العدلي بموجب محاضر تسليم أصولية بهدف إجراء الفحوصات المختبرية واخذ النماذج العظمية منها ومن ثم مطابقتها مع عينات الدم تمهيداً لتحديد هوية الضحايا ومن ثم إعادتهم إلى ذويهم، إلى جانب إحالة جميع الأوراق التحقيقية والملفات القانونية الخاصة بالمواقع والرفات المرفوعة إلى المحكمة المختصة.

ويضم العراق قرابة 200 مقبرة جماعية، أغلبها في مدينة الموصل، وتمكنت السلطات من فتح نحو نصف تلك المقابر، في حين توجه انتقادات حادة للحكومات العراقية المتعاقبة، والتي قامت بإهمال الملف رغم مناشدات أهالي المفقودين، ومطالباتهم بالبحث عن رفات ذويهم.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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