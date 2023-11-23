انت الان تتابع خبر العثور على مقبرة جماعية في الموصل.. تضم رفات 75 شخصاً والان مع التفاصيل
واشار إلى أنَّ المقبرة مكونة من موقعين، وتضم رفات 75 شخصاً من الضحايا أغلبهم من القوات الامنية، فيما تم العثور على عشرات الأدلة التي تثبت ضلوع العصابات الارهابية في الجريمة من اجل عرضها على المجتمع الدولي كونها تمثل جريمة إبادة جماعية.
وأوضح النائلي أن الفريق ووفقاً للسياقات القانونية والفنية سلم جميع الرفات المرفوعة من المواقع المفتوحة إلى دائرة الطب العدلي بموجب محاضر تسليم أصولية بهدف إجراء الفحوصات المختبرية واخذ النماذج العظمية منها ومن ثم مطابقتها مع عينات الدم تمهيداً لتحديد هوية الضحايا ومن ثم إعادتهم إلى ذويهم، إلى جانب إحالة جميع الأوراق التحقيقية والملفات القانونية الخاصة بالمواقع والرفات المرفوعة إلى المحكمة المختصة.
ويضم العراق قرابة 200 مقبرة جماعية، أغلبها في مدينة الموصل، وتمكنت السلطات من فتح نحو نصف تلك المقابر، في حين توجه انتقادات حادة للحكومات العراقية المتعاقبة، والتي قامت بإهمال الملف رغم مناشدات أهالي المفقودين، ومطالباتهم بالبحث عن رفات ذويهم.