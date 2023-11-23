انت الان تتابع خبر عجلة دوري نجوم العراق تعاود الدوران.. قمة منتظرة بين الجوية والشرطة اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتمثل مباراة الديربي التي سيضيفها ملعب الكوت عند الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت العاصمة بغداد، أهمية كبيرة للصقور والقيثارة، في ظل الصراع المستمر بينهما، إذ يسعى الجوية لمواصلة عروضه المميزة عقب وصوله إلى النقطة (12) في المباراة السابقة بتفوقه على حساب الكرخ، ويتواجد حالياً في قمة الترتيب العام بالعلامة الكاملة، بدوره يأمل الشرطة أن يقدم أفضل ما لديه داخل المستطيل الأخضر، بغية تحقيق الفوز ونيل النقاط الثلاث، وتعد مواجهة اليوم بمثابة الفرصة المثالية للأخضر من أجل الارتقاء للصدارة.وفي لقاء ثان يرفع الميناء شعار الفوز عندما يواجه نادي القاسم، ويعاني السفانة من أزمة داخلية أثرت كثيراً في نتائجه، وأدت إلى تراجعه للمركز الأخير، إلا أنه رغم ذلك يعول على عاملي الأرض والجمهور لكسر حاجز النحس الذي لازم الفريق خلال مبارياته الأربع السابقة، إذ اكتفى بنقطة واحدة فقط من أصل 12.

وسمّت إدارة الميناء المدرب حسن أحمد لقيادة كرة النادي يساعده ناصر طلاع ومحمود ياسر وقصي جبار مدرب الحراس.

وعلى الجانب الآخر يبحث ممثل محافظة بابل عن نتيجة إيجابية تسهم في تقدمه نحو المربع الذهبي، لا سيما أنه يحتل المرتبة السادسة حالياً برصيد (7 نقاط).