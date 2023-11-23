قطر: بدء سريان اتفاق الهدنة في غزة سيكون خلال الساعات القادمة

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، اليوم الخميس، إن بدء سريان اتفاق الهدنة في قطاع غزة سيكون خلال الساعات القادمة، مضيفًا أن محادثات الخطة التنفيذية للاتفاق تسير "بشكل إيجابي".



وأضاف الأنصاري في تصريح للأنصاري نشرته وزارة الخارجية القطرية على حسابها في منصة "إكس": "إن المحادثات التي تجريها كل من دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقة حول تفاصيل الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة الإنسانية في غزة، بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مستمرة، وتسير بشكل إيجابي".



وأكد الأنصاري في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن الاعلان عن موعد بدء سريان اتفاق الهدنة التي جرى التوصل إليها سيكون خلال الساعات القادمة.



وأضاف: "العمل مستمر مع الطرفين وشركائنا في جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية لضمان سرعة البدء بالهدنة وتوفير ما يلزم لضمان التزام الأطراف بالاتفاق".



وفجر الخميس، قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، في بيان، إن إطلاق سراح الأسرى لدى "حماس" في غزة لن يبدأ قبل الجمعة، وذلك بعدما دار حديث عن بدئها صباح الخميس.​​​​​​​



وفجر الأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية القطرية التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة، بين إسرائيل و"حماس"، "سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة".



وقالت الخارجية القطرية في بيان، إن الاتفاق يشمل تبادل 50 من الأسرى الإسرائيليين من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.



ولدى "حماس" نحو 239 إسرائيليًا أسرتهم في 7 أكتوبر/ تشرين أول المنصرم، خلال هجوم نفذته على مستوطنات "غلاف غزة"، فيما تعتقل إسرائيل في سجونها نحو 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم 200 طفل و78 سيدة ومئات المرضى والجرحى.



ومنذ 7 أكتوبر يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 14 ألفا و532 قتيلا فلسطينيا، بينهم أكثر من 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة، فضلا عن أكثر من 35 ألف مصاب، أكثر من 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.



الأناضول

