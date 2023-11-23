"الأرصاد" تكشف حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة: أمطار وأتربة عالقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ 6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت الأرصاد، في بيان لها عبر فيسبوك، إنه يسود خلال الـ 6 أيام عدد من الظواهر الجوية، إذ يتواجد أتربة عالقة نهارًا، على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.

وأضافت الهيئة، أنه يتواجد، أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20 % على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30 %، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأوضحت، أنه يوجد خلال الـ 6 أيام القادمة، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وخليج السويس وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد إلى أنه حدوث شبورة مائية من الرابعة إلى الثامنة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

اقرأ أيضًا:

خاص| ننشر نص ضوابط الحج السياحي 1445 هجرية – مستند

تصل لـ450 ألف جنيه.. أسعار برامج الحج 2024 لجميع المستويات

تأكيدًا لمصراوي.. السماح رسميًا بسفر السيدات بهذا العمر دون محرم

السر في الريال.. "السياحة": أسعار الحج لم تتغير منذ عام 2015