شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: المطالب الصهيونية بإعدام الأسرى الفلسطينيين جريمة ضد الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وطالب "شمس الدين"، منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والعالم كله بسرعة تقديم مجرمى الحرب من جيش الاحتلال الى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم ضد جرائم الحرب والابادة وقتل وسفك دماء عشرات الابرياء الشهداء من الرجال والنساء والشيوخ والاطفال الفلسطينيين.
وقال النائب السيد شمس الدين، إن جرائم العدو الصهيونى وفجاجة الإسرائيليين فى تبرير قتل الأطفال واستهداف المستشفيات جريمة مركبة أبشع من القتل نفسه، مشدداً على أن قصف مدرسة الفاخورة ومستشفى المعمدانى واقتحام مستشفى الشفاء جرائم حرب مكتملة الأركان تكشف الوجه الحقيقى القبيح للكيان الصهيونى، ويجب على المحكمة الجنائية الدولية ملاحقة مرتكبيها، موجهاً تحية قلبية لكل رجل وشيخ ومرأة وطفل من الفلسطيينين على بسالتهم وبطولتهم فى التصدى بكل قوة لجيش الاحتلال الإسرائيلى الذى كان يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الفلسطينيين خارج الأراضي الفلسطينية.
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