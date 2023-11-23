نقلت شبكة "CNN" الأميركيّة عن مسؤول إسرائيلي، قوله إنّ سبب تأجيل إطلاق سراح الأسرى من غزة، يعود إلى "تفاصيل تنفيذ بسيطة إلى حدّ ما".
وأفاد المسؤول بأنّ سبب التّأجيل هو عدم تلقّي إسرائيل بعد أسماء المحتجزين الّذين ستطلقهم حركة "حماس".
وكان قد أعلن مسؤول إسرائيلي لوكالة "فرانس برس"، في وقت سابق، أنّه لن تكون هناك هدنة في القتال مع "حماس" قبل يوم الجمعة، وذلك خلافًا لما أعلنه الجانبان في البداية.
من جهته، أكّد المتحدّث الرّسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد بن محمد الأنصاري، اليوم، أنّ "المحادثات الّتي تجريها كلّ من قطر ومصر حول تفاصيل الخطّة التّنفيذيّة لاتفاق الهدنة الإنسانيّة في غزة، بين إسرائيل و"حماس" مستمرّة، وتسير بشكل إيجابي".
كانت هذه تفاصيل خبر "CNN" عن مسؤول إسرائيلي: تأجيل إطلاق سراح الأسرى يعود لعدم تقديم "حماس" أسماء الذين ستطلقهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.