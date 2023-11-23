"CNN" عن مسؤول إسرائيلي: تأجيل إطلاق سراح الأسرى يعود لعدم تقديم "حماس" أسماء الذين ستطلقهم

نقلت شبكة "CNN" الأميركيّة عن مسؤول ​إسرائيل​ي، قوله إنّ سبب تأجيل إطلاق سراح الأسرى من ​غزة​، يعود إلى "تفاصيل تنفيذ بسيطة إلى حدّ ما".

وأفاد المسؤول بأنّ سبب التّأجيل هو عدم تلقّي إسرائيل بعد أسماء المحتجزين الّذين ستطلقهم حركة "حماس".

وكان قد أعلن مسؤول إسرائيلي لوكالة "فرانس برس"، في وقت سابق، أنّه لن تكون هناك هدنة في القتال مع "حماس" قبل يوم الجمعة، وذلك خلافًا لما أعلنه الجانبان في البداية.

من جهته، أكّد المتحدّث الرّسمي باسم وزارة الخارجية ال​قطر​ية، ماجد بن محمد الأنصاري، اليوم، أنّ "المحادثات الّتي تجريها كلّ من قطر و​مصر​ حول تفاصيل الخطّة التّنفيذيّة لاتفاق الهدنة الإنسانيّة في ​غزة​، بين ​إسرائيل​ و"​حماس​" مستمرّة، وتسير بشكل إيجابي".