"سرايا القدس": خضنا اشتباكات ضارية مع جنود إسرائيليين بشمال غزة واستهدفنا آليتَين عسكريتَين

أعلنت "​سرايا القدس​"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينيّة، أنّ "مقاتلينا خاضوا اشتباكات ضارية مع جنود الجيش الإسرائيلي، في محاور التّقدّم شمال ​قطاع غزة​، واستهدفوا آليّتَين عسكريّتَين بقذائف الـ"التاندوم" والـ"RPG".

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