"النشرة": إطلاق عدد من الصواريخ من القطاع الغربي جنوبًا باتجاه مواقع إسرائيلية دفعة واحدة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" بـ"إطلاق عدد من الصّواريخ من القطاع الغربي من ​جنوب لبنان​، باتجاه مواقع إسرائيليّة دفعة واحدة ومن دون اعتراض أيّ منها".

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيليّة، أنّ "عقب دوي صفارات الإنذار في ​الجليل​ الغربي، تمّ رصد إطلاق عدد من الصّواريخ من جنوب لبنان تجاه موقع للجيش الإسرائيلي"، مشيرةً إلى "وقوع أضرار في شلومي وبتزيت بالجليل الغربي، عقب إطلاق الصّواريخ".