"النشرة": إطلاق عدد من الصواريخ من القطاع الغربي جنوبًا باتجاه مواقع إسرائيلية دفعة واحدة

أفاد مراسل "الخليج 365" بـ"إطلاق عدد من الصّواريخ من القطاع الغربي من جنوب لبنان، باتجاه مواقع إسرائيليّة دفعة واحدة ومن دون اعتراض أيّ منها".
من جهتها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيليّة، أنّ "عقب دوي صفارات الإنذار في الجليل الغربي، تمّ رصد إطلاق عدد من الصّواريخ من جنوب لبنان تجاه موقع للجيش الإسرائيلي"، مشيرةً إلى "وقوع أضرار في شلومي وبتزيت بالجليل الغربي، عقب إطلاق الصّواريخ".
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