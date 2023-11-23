أمن الدولة أقفلت معملَي ألبان وأجبان في المنية لعدم مراعاة الشروط الصحية ومعايير النظافة

كشفت ​المديرية العامة لأمن الدولة​، أنّ "دوريّة من أمن الدّولة في الشّمال دهمت معملًا للألبان والأجبان في منطقة ​المنية​ - ​دير عمار​ بفرعَيه، الأوّل في شارع البساتين، والثّاني في شارع الشهيد، برفقة مندوب من ​وزارة الاقتصاد والتجارة​".

وأوضحت في بيان، أنّ "بعد أخذ إشارة النّيابة العامّة في الشّمال، تمّ ختم المعملَين بالشّمع الأحمر، بسبب عدم مراعاة الشّروط الصحيّة ومعايير النّظافة، وتسطير محضر ضبط بحقّ صاحب المعمل".