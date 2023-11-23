كشفت المديرية العامة لأمن الدولة، أنّ "دوريّة من أمن الدّولة في الشّمال دهمت معملًا للألبان والأجبان في منطقة المنية - دير عمار بفرعَيه، الأوّل في شارع البساتين، والثّاني في شارع الشهيد، برفقة مندوب من وزارة الاقتصاد والتجارة".
وأوضحت في بيان، أنّ "بعد أخذ إشارة النّيابة العامّة في الشّمال، تمّ ختم المعملَين بالشّمع الأحمر، بسبب عدم مراعاة الشّروط الصحيّة ومعايير النّظافة، وتسطير محضر ضبط بحقّ صاحب المعمل".
كانت هذه تفاصيل خبر أمن الدولة أقفلت معملَي ألبان وأجبان في المنية لعدم مراعاة الشروط الصحية ومعايير النظافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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