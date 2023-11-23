"حزب الله": استهدفنا تجمّعَي ‏مشاة لجنود إسرائيليين في موقعَي الضهيرة وجل العلام وحققنا إصابات مباشرة

أعلن الإعلام الحربي في "​حزب الله​"، في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في ​قطاع غزة​، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند السّاعة 08:30 من صباح يوم الخميس 2023-11-23، تجمّع ‏مشاة لجنود العدو الإسرائيلي في موقع الضهيرة بالأسلحة المناسبة؛ وحقّقوا فيه إصابات مباشرة".

وأشار في بيان آخر، إلى أنّ "‏مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا عند السّاعة 08:30 من صباح اليوم الخميس، تجمّع ‏مشاة لجنود العدو الإسرائيلي في موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة، وحقّقوا فيه إصابات مباشرة".