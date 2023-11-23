زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أنّ "طائرات الجيش الإسرائيلي رصدت في وقت سابق صباح اليوم، مطلقي قذائف مضادّة للدّروع في منطقة زارعيت، وقامت باستهدافها".
وأشار، عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "تمّ أيضًا رصد إطلاق قذائف عدّة نحو الأراضي الإسرائيليّة من لبنان. قوّات الجيش تقصف بالمدفعيّة مصادر إطلاق النّار".
وادّعى أدرعي أنّ "في وقت سابق اللّيلة الماضية، تمّ إطلاق صاروخ أرض- جوّ نحو طائرة للجيش فوق لبنان، حيث تمّ اعتراض الصّاروخ بنجاح من قبل الدّفاعات الجوّيّة"، لافتًا إلى أنّ "ردًّا على ذلك، قامت طائرات للجيش باستهداف المنصّة الّتي أُطلق منها الصّاروخ، بالإضافة إلى مستودع للأسلحة".
كانت هذه تفاصيل خبر أدرعي: قصف مصادر إطلاق قذائف من لبنان ومنصة إطلاق صاروخ أرض- جو ومستودع للأسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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