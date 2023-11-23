نصرالله عرض مع عبداللهيان للتطورات في فلسطين ولبنان والاحتمالات القائمة حول مسار الأحداث

التقى الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد ​حسن نصرالله​، وزير الخارجيّة الإيرانيّة ​حسين أمير عبداللهيان​، يُرافقه مساعد وزير الخارجيّة شوشتري، ونائب السّفير الإيراني في بيروت صمدي. وأوضحت العلاقات الإعلاميّة في "حزب الله" في بيان، أنّه "جرى ‏استعراض آخر التّطوّرات في ​فلسطين​ و​لبنان​ والمنطقة، والاحتمالات القائمة حول مسار الأحداث، والجهود المبذولة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على ​قطاع غزة​، والمسؤوليّات الملقاة على عاتق ‏الجميع في هذه المرحلة التّاريخيّة والمصيريّة لفلسطين وقضيّتها المقدّسة وكلّ المنطقة".

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