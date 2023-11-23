وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق ما لا يقل عن 6 صواريخ من لبنان باتجاه الجليل الأعلى

أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة، بـ"إطلاق ما لا يقلّ عن 6 صواريخ، من لبنان تجاه الجليل الأعلى".
وكانت قد ذكرت وسائل إعلام إسرائيليّة، في وقت سابق، أنّ "عقب دوي صفارات الإنذار في الجليل الغربي، تمّ رصد إطلاق عدد من الصّواريخ من جنوب لبنان تجاه موقع للجيش الإسرائيلي"، مشيرةً إلى "وقوع أضرار في شلومي وبتزيت بالجليل الغربي، عقب إطلاق الصّواريخ".
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