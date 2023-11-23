وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق ما لا يقل عن 6 صواريخ من لبنان باتجاه الجليل الأعلى

أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة، بـ"إطلاق ما لا يقلّ عن 6 صواريخ، من ​لبنان​ تجاه ​الجليل​ الأعلى".

وكانت قد ذكرت وسائل إعلام إسرائيليّة، في وقت سابق، أنّ "عقب دوي صفارات الإنذار في ​الجليل​ الغربي، تمّ رصد إطلاق عدد من الصّواريخ من جنوب لبنان تجاه موقع للجيش الإسرائيلي"، مشيرةً إلى "وقوع أضرار في شلومي وبتزيت بالجليل الغربي، عقب إطلاق الصّواريخ".