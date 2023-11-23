انت الان تتابع خبر طقس العراق.. ارتفاع بالحرارة وأمطار في هذه المناطق بدءاً من الغد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس البلاد ليوم غد الجمعة في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون صحواً مع بعض الغيوم، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً يتحول تدريجياً إلى صحو، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".وأضافت أن "طقس يوم السبت في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً إلى غائم جزئي، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".

وأشارت الهيئة إلى أن "طقس يوم الأحد في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غائماً جزئياً، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط زخات مطر متفرقة تكون رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأوضحت أن "طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل في المنطقة الوسطى سيكون صحواً إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً مع تساقط زخات مطر تكون رعدية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق".