انت الان تتابع خبر العراق في المستوى الثاني.. تفاصيل قرعة كأس آسيا تحت 23 عاماً اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتشهد البطولة مشاركة 16 منتخباً تتنافس على الفوز بلقب النسخة السادسة من البطولة، والتي تقام في الفترة من 15 إبريل/نيسان ولغاية 3 مايو/أيار 2024 في قطر.

سيتم تقسيم المنتخبات المتأهلة إلى كأس آسيا تحت 23 عاما إلى 4 مستويات قبل إجراء القرعة:



المستوى الأول: قطر، السعودية ، أوزبكستان، اليابان

المستوى الثاني: أستراليا، كوريا الجنوبية، العراق، فيتنام

المستوى الثالث: تايلاند، الأردن، الإمارات، الكويت

المستوى الرابع: ماليزيا، طاجيكستان، إندونيسيا، الصين

وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في كأس آسيا تحت 23 عاماً 2024 في قطر، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، في حين ينتقل المنتخب الحاصل على المركز الرابع للمشاركة في الملحق العالمي بمواجهة فريق من أفريقيا، من أجل الحصول على فرصة المشاركة في الدورة الأولمبية.

وتضم قائمة المشاركين في النهائيات منتخب قطر المضيف، إلى جانب 15 منتخباً تأهلت عبر المشاركة في التصفيات خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وهي المنتخبات الـ11 التي تصدرت مجموعاتها وأفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني.

ومن بين المشاركين في البطولة هنالك ثمانية منتخبات شاركت في كل النسخ السابقة، وهي أستراليا والعراق واليابان والأردن وكوريا الجنوبية وقطر والسعودية وأوزبكستان، في حين على الطرف المقابل يخوض منتخب إندونيسيا المشاركة الأولى في النهائيات.

ولكونه يمثل الدولة المضيفة، فإن منتخب قطر جاء في الموقع الأول لتصنيف البطولة، في حين تم تصنيف بقية المنتخبات بحسب نتائجها في النسخة الماضية عام 2022 في أوزبكستان، حيث توج منتخب السعودية باللقب.

وسيتم تقسيم المنتخبات المشاركة في البطولة على أربع مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.