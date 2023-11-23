انت الان تتابع خبر "ميسي بغداد" ينال 3 جوائز بمهرجان آربا في هوليوود والان مع التفاصيل

مهرجان أربا السينمائي الدولي أسس قبل 26 عامًا، بدأت فعاليات الدورة الـ26 في 29 أكتوبر 2023 واستمرت حتى 17 نوفمبر 2023 في هوليوود، لوس أنجلوس.

بغداد - ياسين صفوان - ويعتبر "ميسي بغداد" أحدث إنتاجات خليفة، وقد فاز بثلاث جوائز رئيسية في مهرجان آربا، حيث تنافس مع 11 فيلمًا عالميًا ونال جائزة أفضل فیلم، أفضل مخرج وأفضل سيناريو.

الفيلم أيضًا فاز بجائزة أفضل فيلم في فئة الأطفال والشباب في مهرجان "Schlingel" السينمائي في ألمانيا، كما ينافس في مهرجان قاهرة السينمائي الدولي، الذي تأجل بسبب الأوضاع في غزة.

وشارك الفيلم، في مهرجانات عديدة، بما في ذلك مهرجان شنغهاي السينمائي حيث رشح لثلاث جوائز رئيسية، وشارك أيضًا في مهرجان زلينا الدولي في التشيك.

وأنتج بواسطة هندريك ڤيرتە من خلال شركة A-Team Production من بلجيكا، ومحمد أكتاش من خلال شركة میتوس من ألمانيا وهولندا. وشركة وايلد بونش، التي تعد واحدة من أفضل شركات توزيع الأفلام في أوروبا، تقوم بتوزيع الفيلم على مستوى العالم.

الفيلم القصير "ميسي بغداد" حاز على 60 جائزة عالمية، وتم إنتاجه كفيلم روائي طويل في إقليم كردستان والعراق في عام 2022.