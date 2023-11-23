انت الان تتابع خبر إعادة فتح استمارة التقديم إلى المقاعد الشاغرة لقناة (الموازي) الصباحي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "استمارة التقديم الإلكتروني إلى المقاعد الشاغرة لقناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي (الموازي) للسنة الدراسية 2024/2023، تمت إعادة فتحها مرة أخرى؛ لقبول الطلبة الذين لم يظهر لهم قبول في الوجبتين الأولى والثانية والذين لم يقدموا في وقت سابق الى القناة على وفق الحدود الدنيا".



وأضافت، أن "التقديم يتاح إلى القناة المشار إليها أمام الطلبة من خريجي السنة الدراسية 2023/2022 حصراً عبر بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) إلى غاية الساعة العاشرة مساء من يوم الأربعاء الموافق 2023/11/29".