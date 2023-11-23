انت الان تتابع خبر لأكثر من 4 دولارات.. الذهب يرتفع مع تراجع العملة الأمريكية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويتداول المعدن النفيس قرب مستوى الدعم الرئيس عند 2000 دولار للأوقية، بدعم من انخفاض عوائد سندات الخزانة الطلب على الذهب.

بحلول الساعة 06:47 صباحًا بتوقيت غرينتش ارتفعت أسعار العقود الآجلة لمعدن الذهب - تسليم فبراير/شباط 2024- بنسبة 0.22%، أو ما يعادل 4.5 دولارات، لتصل إلى 2017.70 دولارًا.



وزادت أسعار عقود التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.32% إلى 1996.53 دولارًا للأوقية، وفق الأرقام التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

في الوقت نفسه، ارتفعت الأسعار الفورية لمعدن الفضة بنسبة 0.30% إلى 23.70 دولارًا للأوقية، كما زاد سعر البلاتين الفوري بنحو 0.38% عند 929.55 دولارًا للأوقية، في حين تراجع سعر البلاديوم الفوري بنسبة 0.06%، ليسجل 1061.82 دولارًا للأوقية.

بينما تراجع مؤشر الدولار -الذي يرصد أداء العملة الأميركية أمام 6 عملات رئيسة- بنسبة 0.27%، ليصل إلى مستوى 103.64 نقاط.

