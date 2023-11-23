غزة.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مدير مستشفى الشفاء وعددا من الكوادر الطبية

المنامة - ياسر ابراهيم - اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة محمد أبو سلمية وعددا من الكوادر الطبية، حسب ما أعلنته هيئة البث الإسرائيلية.



وقال خالد أبو سمرة (طبيب في مستشفى الشفاء) في تصريحات صحفية، إن الاحتلال اعتقل فجر اليوم الخميس أبو سلمية وكوادر من المجمع الطبي.



واعتبرت منظمة سام للحقوق والحريات، الحادثة انتهاك للقانون الدولي الإنساني ويرقى إلى جريمة حرب.



وقالت في بيان مقتضب على منصة إكس، رصده "يمن شباب نت"، "اعتقال جيش الاحتلال لمدير مستشفى الشفاء "محمد أبو سلمية" ونقله للتحقيق بشعبة الاستخبارات العسكرية، انتهاك للقانون الدولي الإنساني ويرقى لجريمة حرب".



وأضافت: "يجب إطلاق الدكتور "أبو سلمية" فوراً دون قيد وشرط؛ وعلى المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية الضغط لحماية الطواقم الطبية في غزة.



وكان أبو سلمية أفاد قبل أيام بأنه تلقى أمرا من الاحتلال بإخلاء المستشفى يوم 18 نوفمبر الجاري بعدما رفض أمرا سابقا مماثلا، إذ تم إجلاء مئات المرضى والنازحين من مستشفى الشفاء إلى مستشفى آخر جنوبي القطاع، إضافة لنقل العشرات من الأطفال الخدج، في حين لا يزال العشرات عالقين في المستشفى حتى الآن.

