دواوين حكومية بلا أمية.. امتحان فوري لـ 207 مواطنين في الإسكندرية -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

واصلت الهيئة العامة لتعليم الكبار تنفيذ المشروع القومي لمحو الأمية، والمساهمة في القضاء على الأمية في الإسكندرية بهدف الوصول إلى "محافظة بلا أمية" وذلك ضمن مبادرة دواوين حكومية بلا أمية.

وأوضحت المهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام المساعد بالمحافظة ورئيس اللجنة الإشرافية العليا لمحو الأمية، إنه جرى عقد امتحان فوري لعدد 207 مواطنين بحي العجمي ومدينة برج العرب ممن يعرفون القراءة والكتابة لتحديد مدى احتياجهم للتعليم و الالتحاق بفصول محو الأمية وإعطائهم الفرصة لمزيد من التعليم.

وأشارت مسعود، إلى أن المحافظة تستهدف القضاء على الأمية وتسعى لتحقيق ذلك بزيادة فصول محو الأمية وخاصة في القرى والنجوع والأماكن النائية على مستوى الأحياء تيسيرًا على المواطنين.

وأضافت السكرتير العام المساعد بالمحافظة، أن مبادرة دواوين حكومية بلا أمية تأتي اتساقًا مع رؤية الدولة لمحو الأمية كحق أساسي من حقوق الإنسان، وركيزة لبناء أسس التنمية البشرية في الجمهورية الجديدة.