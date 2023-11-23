شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: هدنة غزة فرصة أمام المجتمع الدولى لوقف العدوان الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن نجاح الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزه، خطوة جيدة، تؤكد حرص مصر علي مواصلة دورها تجاه دعم ومساندة الشعب الفلسطيني.

وأضاف قرقر في تصربحات له، أن تلك الهدنة تعد فرصة جديدة أمام المجتمع الدولي ليعيد تقييم موقفه تجاه العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وما يقوم به من مجازر وإبادة للفلسطينيين، والتوصل إلي حل حاسم للقضية، وتبنى رؤية مصر في حل القضية وهو حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن الجهود المصرية تجاه دعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني لم تتوقف يوما عبر تاربخها، ولن تتوقف حتى يحصل الشعب الفلسطيني علي حقه في أرضه وإعلان دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما يؤكده دائما الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلماته ومواقفه السياسية علي أرض الواقع.

وأشار قرقر، إلى أن الشعب المصري بالكامل يقف خلف قيادته السياسية في دعم القضية الفلسطينية ومنع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، ومواصلة توصيل المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينين، وهو ما أكدته مجددا الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الثلاثاء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.