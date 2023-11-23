توقيف مستشار سابق لأوباما بعد اعتدائه لفظيا على بائع أطعمة مصري ووصفه بالإرهابي

أوقفت شرطة نيويورك ستيوارت سيلدويتز، مستشار الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، بعد اعتدائه لفظيا على بائع أطعمة مصري ووصفه بالإرهابي، مرددا عبارات معادية للإسلام.
وبحسب صحيفة "نيويورك بوست"، أشار الشاب المصري الذي يبيع على العربة محمد حسين (24 عاما) إلى أنه لا يزال يشعر بالصدمة مما حصل، مؤكدا أنه سيرفع على سيلدويتز دعوى قضائية.
أما مالك العربة إسلام مصطفى، فلفت إلى أننا "نريد مقاضاته بتهمة التحرش وخطاب الكراهية"، سائلاً : "كيف يتحدث مسؤول حكومي سابق عن الدين بهذا القدر من الكراهية؟ الشخص العادي لن يفعل ذلك".
وأوضح مالك العربة أن "سيلدويتز بدأ بمضايقة حسين منذ حوالي أسبوعين"، مضيفاً "اعتقده في البداية رجل بلا مأوى يمر بوقت عصيب".
بدورها، أعلنت مؤسسة "غوثام" للعلاقات الحكومية في أميركا، حيث كان سيلدويتز مستشارا، أنها قطعت جميع علاقاتها معه بعد الحادثة.
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