قصف إسرائيلي على أطراف ميس الجبل ومركبا وسقوط صواريخ اعترضتها القبة الحديدية في عين إبل

أفادت قناة "المنار"، بأنّ "القصف المدفعي الإسرائيلي يستهدف أطراف بلدة ​ميس الجبل​ و​مركبا​ ووادي السلوقي من جهة ​مجدل سلم​". كما أشار أهالي بلدة عين إبل إلى سقوط بعض الصّواريخ الّتي اعترضتها القبّة الحديديّة في البلدة، ما أدّى إلى تضرّر عدد من المنازل والمحال التّجاريّة، من دون وقوع إصابات.

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