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أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، وبعد رصدٍ لدبّابة ميركافا وكشف تموضعها بين الأشجار في موقع الراهب، قام مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 09:15 من صباح يوم الخميس 2023-11-23، باستهدافها بصاروخ مُوجّه؛ وتمّ إصابتها إصابة مباشرة".
وأشار إلى أنّ "بعد استهداف الدبّابة، حضرت قوّة مشاة للعدو الإسرائيلي إلى مكانها، فتمّ استهدافها بالأسلحة الموجّهة، ما أدّى إلى سقوط عناصرها بين قتيل وجريح".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهداف دبابة ميركافا وقوة مشاة إسرائيلية بموقع الراهب وسقوط عناصرها بين قتيل وجريح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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