"حزب الله": استهداف دبابة ميركافا وقوة مشاة إسرائيلية بموقع الراهب وسقوط عناصرها بين قتيل وجريح

أعلن الإعلام الحربي في "​حزب الله​"، في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في ​قطاع غزة​، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، وبعد رصدٍ ‏لدبّابة ميركافا وكشف تموضعها بين الأشجار في موقع الراهب، قام مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند ‏السّاعة 09:15 من صباح يوم الخميس 2023-11-23، باستهدافها ب​صاروخ​ مُوجّه؛ وتمّ إصابتها ‏إصابة مباشرة".

وأشار إلى أنّ "بعد استهداف الدبّابة، حضرت قوّة مشاة للعدو الإسرائيلي إلى مكانها، فتمّ استهدافها بالأسلحة ‏الموجّهة، ما أدّى إلى سقوط عناصرها بين قتيل وجريح".