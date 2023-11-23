كشف الإعلام الحربي في "​حزب الله​"، في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في ​قطاع غزة​، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 10:15 من قبل ظهر اليوم الخميس، قاعدة ‌‏عين زيتيم قرب مدينة صفد (مقرّ لواء المشاة الثّالث التّابع للفرقة 91)، بثمانٍ وأربعين صاروخ ‌‏كاتيوشا؛ وتمّ إصابتها إصابة مباشرة".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهداف قاعدة ‌‏عين زيتيم الإسرائيلية قرب مدينة صفد بـ48 صاروخ ‌‏كاتيوشا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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