أشار "​حزب الله​" في بيان، إلى أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في ​قطاع غزة​، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 11:00 من قبل ظهر اليوم الخميس، منزلًا ‏يتمركز فيه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة، بصاروخَين موجّهَين؛ وتمّ إصابته إصابة ‏مباشرة".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": مقاتلونا استهدفوا منزلًا ‏يتمركز فيه جنود إسرائيليون بمستعمرة المنارة وأصابوه ‏مباشرةً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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