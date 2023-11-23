أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الراهب وتل شعر بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيهما إصابات مباشرة".
كذلك أعلن الحزب، في بيان آخر، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في حرج رميم بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا تجمعات للجيش الإسرائيلي في محيط موقع الراهب وتل شعر وحرج رميم وحقّقنا إصابات مباشرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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