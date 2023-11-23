"حزب الله": استهدفنا تجمعات ‏للجيش الإسرائيلي في محيط موقع الراهب وتل شعر وحرج رميم وحقّقنا إصابات ‏مباشرة

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم تجمعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الراهب وتل شعر بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيهما إصابات ‏مباشرة".‏

كذلك أعلن الحزب، في بيان آخر، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم تجمعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في حرج رميم بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة".‏