إرجاء جلسات لجان الإعلام والأشغال والمال إلى مواعيد لاحقة

أرجأت ​لجنة الإعلام والإتصالات​ النيابية جلستها الّتي كانت مقرّرة اليوم، إلى موعد يحدَّد لاحقًا، كما أرجأت ​لجنة الأشغال العامة​ والنقل والطاقة والمياه جلستها الّتي كانت مقرّرة اليوم، إلى موعد لاحق.

بدورها، أرجأت ​لجنة المال والموازنة​ النيابية جلستها الّتي كانت مقرّرة اليوم أيضًا، إلى موعد يُحدَّد لاحقًا.