إرجاء جلسات لجان الإعلام والأشغال والمال إلى مواعيد لاحقة

أرجأت لجنة الإعلام والإتصالات النيابية جلستها الّتي كانت مقرّرة اليوم، إلى موعد يحدَّد لاحقًا، كما أرجأت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلستها الّتي كانت مقرّرة اليوم، إلى موعد لاحق.
بدورها، أرجأت لجنة المال والموازنة النيابية جلستها الّتي كانت مقرّرة اليوم أيضًا، إلى موعد يُحدَّد لاحقًا.
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